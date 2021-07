Rui Patricio: a breve la conferenza stampa di presentazione

Parola a Rui Patricio: il primo acquisto dell'era Mourinho si prende la scena nella consueta conferenza stampa di presentazione, in programma a Trigoria dopo l'allenamento che ha avuto luogo in mattinata. L'estremo difensore si è unito al resto del gruppo squadra da lunedì, dopo la decisione di rinunciare a parte delle vacanze che gli spettavano in seguito all'europeo disputato con il suo Portogallo.