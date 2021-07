SPINAZZOLA: «Punto a rientrare a novembre, Mourinho ha conquistato tutti»

IL ROMANISTA - «Torno a novembre. Intendo dire che a novembre sarò a disposizione del mister per ricominciare a giocare. Nella mia testa c’è solo questa data. Altri ci sono riusciti, ci proverò anche io». Leonardo Spinazzola intende bruciare le tappe per tornare a disposizione di Mourinho dopo l'infortunio al tendine d'Achille accusato nel corso degli Europei. Il terzino della Roma ha concesso una lunga intervista al quotidiano sportivo dove parla del suo percorso di recupero. Questo un estratto:

Quando ricominci?

«A Trigoria tornerò a lavorare il 2 agosto, a un mese dall’infortunio. Andrò a fare mobilita della caviglia sotto la tutela dei fisioterapisti, ho voglia di riprendere la routine e quello farà tanto. Ma per sei settimane non potrò poggiare neanche il piede a terra, poi mi aiuterò con le stampelle ma sempre con basso carico. Ma io già ora non sto fermo: ho già tolto i punti, già vedo miglioramenti».

Ripensandoci ti rimproveri qualcosa? Pensi che si sarebbe potuto evitare?

«Purtroppo no, era inevitabile. Si sono verificate una serie di cose tutte insieme: il tipo di sforzo che ho dato sul tallone, il terreno un po’ sabbioso, lo scatto improvviso. Se avessi poggiato sulla punta non mi sarei mai rotto. Due mesi prima avevo fatto una risonanza e il medico aveva trovato il tendine perfettamente integro. Ma ormai è passato, penso al futuro».

Sembri avere davvero un bel carattere. Il tuo sorriso contagia tutti.

«Ho un bel carattere. Da quasi due anni a questa parte».

Intendi da quando c’è stato quel mancato passaggio all’Inter?

«Si, mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo, da quell’episodio ho trovato tutta la forza del mondo per riprendermi e per dimostrare a tutti quello che sono. Ora niente mi fa più paura».

Ora la Roma per cautelarsi sta prendendo Viña per sostituirti in tua assenza: ti preoccupa?

«Mai nella vita. Anzi, ne sono contento. Finché io non rientro, non poteva certo giocare tutte le partite Riccardo (Calafiori, ndr). Viña è il benvenuto, e poi magari hanno ragione quelli che dicono che io rientrerò a febbraio...».

Di Mourinho che dici?

«Ci ho parlato al telefono prima dell’Europeo e poi quando sono tornato a Trigoria. Ho visto un allenamento, la prima amichevole. Mi pare una brava persona. Ma si vede subito che è tosto, è tanta roba. Da quello che ho sentito dai miei compagni, ha lasciato subito una grande impressione».