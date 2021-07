Domani sbarca Mourinho: alle 14 a Ciampino. Zaniolo: "Dimostriamo quanto valiamo". Tiago Pinto a Milano: entro domenica si punta a 2 cessioni e 2 acquisti

La notizia più attesa arriva in serata: José Mourinho sbarcherà domani alle 14 all'aeroporto di Ciampino. Il via all'éra dello Special One a Roma è dunque imminente. "Vogliamo dimostrare quanto valiamo" aveva detto Zaniolo in mattinata.

Se l'indebitamento non migliora (303 i milioni di rosso accumulati al 31 maggio 2021), si cerca di accendere anche il calciomercato con Tiago Pinto a Milano con la speranza di chiudere le cessioni di Pau Lopez ed Under (al Marsiglia) ed aprire le porte in entrata a Rui Patricio e Xhaka già entro domenica.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

AS ROMA: INDEBITAMENTO NETTO DI 303 MILIONI DI EURO AL 31 MAGGIO 2021 (COMUNICATO UFFICIALE)

ZANIOLO: "ITALIA, VINCI PER ME. MOURINHO? VOGLIAMO DIMOSTRARE QUANTO VALIAMO"

CALCIOMERCATO ROMA, TIAGO PINTO ANCORA A MILANO: SI PUNTA A CHIUDERE TUTTE LE OPERAZIONI ENTRO DOMENICA

INSTAGRAM, MOURINHO PRONTO A SBARCARE A ROMA: "ARRIVEDERCI SETUBAL" (FOTO)

MOURINHO: "BELGIO-ITALIA? SE NON DICO AZZURRI, DOMANI ATTERRO E MI UCCIDONO" (VIDEO)

MOURINHO: DOMANI ALLE 14 LO SBARCO A CIAMPINO

