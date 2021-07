MELLI: "Per il salto di qualità non bastano Rui Patricio e Xhaka" - NARDO: "Spinazzola? Se dovessero arrivare offerte allettanti non è da escludere una sua partenza"

Mentre proseguono le trattative di calciomercato in casa Roma per rafforzare la rosa, l'argomento principale per l'ambiente giallorosso è l'arrivo di José Mourinho nella Capitale. Il tecnico portoghese dovrebbe sbarcare nella giornata di domani e in molti non aspettano altro che la sua prima conferenza stampa, come sottolinea Sandro Sabatini: "Mourinho non ha mai ripetuto sempre la stessa cosa. Non gli manca la fantasia, e con il dialogo e anche la polemica sa ottenere tanto. È l'allenatore di cui si attende di più la conferenza stampa".

A far discutere però sono anche le parole dell'agente di Spinazzola, anche se come sostiene Riccardo Cotumaccio il procuratore del terzino non farebbe altro che il suo lavoro: "Dopo che la Roma lo aveva quasi ceduto ci sta anche che l'agente di Spinazzola faccia il suo lavoro. Non dimentichiamo anche la componente dell'instabilità fisica: gli infortuni lo hanno spesso penalizzato".

Le dichiarazioni dell'agente di Spinazzola? A fronte di tante offerte è anche giusto che si lasci una porta aperta... (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Per il salto di qualità che penso io non bastano Xhaka e Rui Patricio, servirebbero ancora un grande centravanti, un grande centrocampista e un grande difensore. Per il portiere avrei preferito un italiano, magari dall’Atalanta (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'agente di Spinazzola fa il suo lavoro. La Roma detiene il cartellino del giocatore e se decide che Spinazzola non se ne va. Ma se dovessero arrivare offerte particolarmente allettanti non è da escludere una sua partenza. Se dovesse muoversi un club come il Real, sicuramente lo farebbe con cifre consistenti. Non possiamo dare per scontato che andrà via, ma nemmeno che rimarrà (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Il primo obiettivo che deve porsi Zaniolo è quello di fare una stagione completa, senza problemi e infortuni. Questa è l’unica cosa importante. Deve puntare a durare, anche perché le sue capacità le dimostrerà nell’arco di tutta una stagione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Zaniolo ha vissuto sicuramente male il secondo infortunio. Adesso deve ripartire quasi da zero. Io spero ripeta ciò che ha fatto nel primo anno della Roma. Con l’arrivo di Mourinho sicuramente sarà aiutato e il tecnico dovrà essere bravo a contenere la sua voglia. A Zaniolo però non va data tutta la responsabilità, dobbiamo sperare che riesca a completare la stagione senza infortuni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho ha lanciato sicuramente messaggi positivi. Sul personaggio e sull'allenatore non ho alcun dubbio. Poi parlerà il campo e si dovrà capire in che direzione sta andando la società. Il lavoro di cessione degli esuberi sarà un lavoro importante, quando hai 30 giocatori da gestire diventa difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)