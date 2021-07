Mourinho: "Belgio-Italia? Se non dico azzurri, domani atterro e mi uccidono..." (VIDEO)

TALKSPORT - Nel consueto appuntamento con l'emittente radiofonica dove è opinionista per Euro 2020, José Mourinho ha confermato il suo arrivo a Roma, per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso, previsto per domani: "Belgio-Italia? Se non dico Italia domani atterro e mi uccidono. Quindi devo dire Italia", le sue parole sulla sfida dei quarti di finale che attende gli azzurri di Mancini.

