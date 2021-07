Mou domani a Roma. Ma arriva da Londra: subito al lavoro o in quarantena?

Domani entro le 14 Josè Mourinho sarà a Roma, ma ancora non ci sono dettagli su quella che sarà la sua giornata visto che non è ancora arrivato il permesso speciale dal ministero che gli consentirebbe di evitare la quarantena, prevista per chi ha transitato nelle ultime due settimane nel Regno Unito. Mou da qualche settimana è in Portogallo ma, per motivi personali e di fiscalità, è dovuto andare un paio di volte a Londra. Ecco perché, come da disposizioni, dovrebbe fare i cinque giorni di quarantena fiduciaria. Il portoghese però ha il Green Pass, può fare un tampone molecolare al giorno e ha reali motivi di lavoro. In giornata si scioglieranno tutti i nodi: l’intenzione della società è quella di non nascondere Mourinho perché i tifosi non vedono l’ora di abbracciarlo (virtualmente o a distanza).

VAI ALLA NEWS ORIGINALE