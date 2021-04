Domani contro il Sassuolo con Cristante, ok anche Veretout. Fonseca: "La squadra crede nella Champions". Mercato: nel mirino Koopmeiners

Torna il campionato con la Roma, in emergenza, attesa in casa del Sassuolo: Fonseca ritrova tra i convocati Bryan Cristante, che giocherà, e Jordan Veretout dopo i rispettivi infortuni, ancora ai box invece Mkhitaryan e Smalling oltre a Kumbulla. Testa solo al Sassuolo e non all'Ajax secondo il tecnico giallorosso, che assicura anche che la squadra crede nella qualificazione alla Champions League.

Sul fronte mercato si segue il centrocampista olandese Koopmeiners in forza all'AZ Alkmaar. Infine, tra i positivi al Covid-19 della Nazionale italiana c'è anche Daniele De Rossi.

LEGGO - SARRI-FRIEDKIN, CONTATTO: LA ROMA HA GIÀ PRONTO UN TRIENNALE DA 5 MILIONI

GASPORT - ROMA D'OLANDA: CACCIA APERTA A KOOPMEINERS, IL JOLLY DELL'AZ COL VIZIO DEL. GOL SONDAGGIO ANCHE PER GIROUD - KOOPMEINERS: CHI È?

GASPORT - UNO SPONSOR PRINCIPALE FINO AL 2023. POI VIA ALL'ERA TOYOTA

CORONAVIRUS: ANCHE DE ROSSI TRA I POSITIVI DELL'ITALIA

CALCIOMERCATO ROMA, PASTORE: "IL PRESIDENTE DEL TALLERES A GENNAIO FECE DI TUTTO PER PORTARMI LÌ"

TRIGORIA: TUTTI NEGATIVI I TAMPONI DEL GRUPPO SQUADRA

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "CRISTANTE GIOCHERÀ, VERETOUT CONVOCATO. LA SQUADRA CREDE NELLA CHAMPIONS"

SASSUOLO-ROMA, I CONVOCATI DI FONSECA: OK CRISTANTE E VERETOUT, C'È PASTORE

