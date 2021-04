FOCOLARI: "Avrei fermato l'intera giornata per i casi Covid post Nazionali"- PICCHERI: "Spinazzola centrale? Impazzisco..."

Riapre il campionato dopo la sosta per le Nazionali e il Sassuolo ospiterà la Roma sabato alle 15. "Avrei fermato l’intera giornata di campionato" dice Furio Focolari sulla gestione dei calciatori reduci dalle Nazionali dove sono state riscontrate positività. Vista la continua emergenza difensiva con cui deve fare i conti Fonseca, torna l'ipotesi di Spinazzola tra i centrali, un'idea che non convince particolarmente Stefano Piccheri: "Impazzisco all'idea di rivederlo come terzo centrale". Sul nome nuovo del giorno, l'olandese Teun Koopermeiners, "un nome buono per il tipo di campagna acquisti che vuole fare la Roma", secondo Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non credo affatto che il Sassuolo pensi di favorire la Roma. Su questa storia d’istinto ho fatto un elogio della società. In effetti quest’idea di preservare i giocatori mi piace, però avrebbero dovuto farlo tutte le società. Un po’ altera… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Secondo me andavano isolati tutti i nazionali, lo ha fatto solo il Sassuolo… Hanno i protocolli, poi non li rispettano e li cambiano, ci sono una serie di situazioni poco chiare. Legittima la scelta del Sassuolo, ma così è un caos. Avrei fermato l’intera giornata di campionato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è in emergenza ma da quanto so anche domani giocherà a tre dietro. Per non perdere Spinazzola come esterno alto, è più facile che giochi Karsdorp come terzo centrale. De Zerbi? Può essere una mina vagante del prossimo mercato degli allenatori. Non sono un grandissimo estimatore di De Zerbi, perché i risultati non rispecchiano l'estetica del suo calcio (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Koopmeiners piace a Pinto, mi risulta un incontro con l’intermediario. E’ un nome buono per il tipo di campagna acquisti che vuole fare la Roma: costa, guadagna poco ed è un under 25 che ha esperienza internazionale, ma non è Strootman (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Cosa vuol dire favorire o meno gli avversari? Il Sassuolo ha fatto benissimo e ha il diritto di decidere se impiegare i giocatori o meno per prudenza, punto. Vedremo come si regoleranno le altre, ma non si può parlare di Roma favorita. Bisogna accettare questa situazione con cui siamo chiamati a convivere, che continuerà a lungo (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

In questa stagione gli attaccanti della Roma non hanno segnato tantissimo, ma la squadra ha sempre prodotto tanto fino alle ultime partite. Il problema principale è stato lo stop di Mkhitaryan, oltre alla stagione complicata di Dzeko (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

La Roma è obbligata a vincere contro il Sassuolo: mancheranno tanti giocatori da una parte e dall'altra, ma i giallorossi hanno un solo risultato. Impazzisco all'idea di rivedere Spinazzola come terzo centrale. La fortuna della Roma è avere a disposizione quasi tutti gli attaccanti: El Shaarawy è sempre stato 'l'uomo dei primi caldi', penso possa esser decisivo in questa fase finale di stagione (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)