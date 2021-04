Coronavirus, Italia: anche De Rossi tra i positivi

Il 1° caso, giovedì scorso: qualche sintomo ha convinto il segretario Cozzi a tornare da Parma a Coverciano, dove il tampone ha dato esito positivo. Lunedì a Sofia, tutti negativi. Martedì altri 2 casi: Lombardo e Salsano. Invece di volare a Vilnius, virata sull'Itala con charter privato. Mercoledì i 4: con Valentini, direttore commerciale, pure Battara, De Rossi e Vialli. Solo Evani in panchina, loro sono rimasti isolati in un minivan e tornati solo ieri a casa (in aeroambulanza) e non mercoledì sera con la squadra.

(Il Messaggero)