SASSUOLO-ROMA: i convocati di Fonseca. Ok Cristante e Veretout, c'è Pastore

Dopo la conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani col Sassuolo. Come annunciato, recuperano Cristante e Veretout mentre restano indisponibili Smalling, Mkhitaryan e Kumbulla, oltre agli squalificati Ibanez e Villar. Tra i chiamati per domani figura anche Javier Pastore mentre non sono menzionati calciatori della formazione Primavera.