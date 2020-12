Smalling verso il rientro, anche Zaniolo a Trigoria. Ammenda e squalifica per Fonseca

Tappa d'avvicinamento della Roma al match di Europa League contro il CSKA Sofia: con i giallorossi già matematicamente primi nel gruppo A, sarà l'occasione per Paulo Fonseca di sperimentare nuove soluzioni e concedere minuti di gioco a chi ne ha avuti meno in questa prima parte di stagione. Ma il tecnico portoghese potrà anche testare le condizioni di Chris Smalling, al rientro dopo un problema al ginocchio. Verso il forfait, invece, Gianluca Mancini e Jordan Veretout.

A Trigoria, nel frattempo, lavora anche Nicolò Zaniolo, alle prese con il recupero dall'infortunio al crociato rimediato ad inizio stagione.

E mentre il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni per i club di A - turno di squalifica per Pedro e Fonseca, con relativa ammenda alla Roma - la Uefa ufficializza i direttori di gara per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League.

Stabilito anche il programma per la vigilia della sfida europea: rifinitura alle 11.20 a Trigoria, conferenza stampa di Fonseca alle 17.45 in Bulgaria.

