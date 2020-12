D'UBALDO: "Roma squadra viva" - LENGUA: "Molta fatica a trovare lo specchio" - FERRAJOLO: "Pellegrini non deve fare il mediano"

La partita della Roma contro il Sassuolo fa ancora discutere, e allora ecco che sulle frequenze radiofoniche romane si continua a trarre le somme del match dei giallorossi contro i neroverdi. "Pellegrini uno dei migliori in campo", l'opinione di Guido D'Ubaldo, mentre per Gianluca Lengua le poche occasioni create "sono un campanello d'allarme".

Testa anche al futuro ed al recupero degli infortunati: "Penso che Fonseca voglia risparmiare la trasferta in Bulgaria ai big, e fra questi c'è anche Smalling", spiega Filippo Biafora.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Un peccato per la Roma ritrovarsi a meno 8 dalla vetta. I giallorossi hanno fatto bene, hanno perso sul campo solo una volta, eppure sono lontani (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha giocato molto bene la partita con il Sassuolo, non do colpe totali all’arbitro, a volte gira male. Pellegrini non deve fare il mediano, ma il problema è che non dovrebbe farlo nemmeno Villar (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La sensazione che resta dopo il Sassuolo è quella di una squadra viva. Pellegrini è stato tra i migliori in campo, nonostante le critiche per quell’occasione che ha lasciato a Dzeko (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dovrebbe suonare un campanello d’allarme, le occasioni da gol con il Sassuolo sono state troppo poche e mi è sembrata la Roma dello scorso anno, che faceva molta fatica a trovare lo specchio della porta. Non è possibile che ogni volta che si incontra una squadra di medio-alto livello la Roma va in difficoltà (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che Fonseca voglia risparmiare il viaggio di Europa League ai big, e fra questi c'e anche Smalling. E' vero che il difensore ha bisogno di accumulare minuti e la partita col CSKA potrebbe essere l'ideale per lui, una sorta di prova generale, però bisogna considerare che la Roma può aver bisogno dell'ex United già domenica visto che anche Mancini è a rischio. Zaniolo? Andiamoci con i piedi di piombo... (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Mi sono piaciute poco le dichiarazioni del ct su Zaniolo. Non c'è bisogno di mettere questa fretta ad un giocatore che deve recuperare da un infortunio al crociato (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)