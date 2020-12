CSKA Sofia-Roma: domani alle 17.45 la conferenza stampa di Fonseca. Rifinitura a Trigoria alle 11.20

La Uefa ha reso noto il media program per la vigilia del match di Europa League tra CSKA Sofia e Roma. Domani nel tardo pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso interverrà alle 17.45 nella sala stampa dello Stadio Nazional Vasil Levski. Non è stato ancora reso noto il giocatore che accompagnerà in conferenza l'allenatore.

Niente rifinitura allo stadio: la squadra sosterrà l'ultimo allenamento in mattinata a Trigoria alle 11.20 (seduta a porte chiuse), prima della partenza per Sofia. Alle 16 la conferenza stampa del tecnico del CSKA, Bruno Akrapovic, seguirà l'ultimo allenamento fissato alle 17.