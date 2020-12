Roma, Smalling: prove di rientro. Veretout e Mancini in stand-by

La partita contro il CSKA Sofia, con la Roma già matematicamente al primo posto del gruppo A, sarà l'occasione per Paulo Fonseca di concedere minuti a chi ha giocato meno nell'arco di questo primo scorcio di stagione, ma anche quella di testare le condizioni fisiche di chi non è al meglio. Leggasi Chris Smalling, reduce da un problema al ginocchio e che si allena con il resto del gruppo ormai da 3 giorni. Il centrale inglese potrebbe accumulare minuti in Europa League in vista del rientro definitivo.

Fuori dai giochi, invece, Jordan Veretout, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. I primi due puntano a rientrare per la sfida contro il Bologna, mentre al numero 7 servirà almeno un'altra settimana di stop per recuperare dal duro colpo alla caviglia rimediato contro il Sassuolo. Nel mirino c'è il match contro il Torino del 17 dicembre.

(ilmessaggero.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE