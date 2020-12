FOTO - La Roma torna al lavoro in vista dell'Europa League

Dopo il giorno di pausa concesso da Paulo Fonseca, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno di giovedì in Europa League contro il CSKA SOfia. Le buone notizie per il tecnico portoghese arrivano da Samlling, tornato in gruppo. Differenziato, invece, per Veretout. Programma individuale anche per Mancini, Santon e Pellegrini. Qui i migliori scatti della seduta: