La Roma torna a Trigoria, Zaniolo: "Qui sto benissimo". Calciomercato: idee Rui Silva e Otavio

La Roma torna nuovamente a Trigoria dopo la pausa concessa per la settimana di Natale. I giallorossi sono scesi sui campi del 'Fulvio Bernardini' per cominciare a preparare la sfida di domenica prossima contro la Sampdoria.

Torna a parlare, poi, Nicolò Zaniolo, che fra le altre cose non ha perso occasione per ribadire la sua volontà di rimanere in giallorosso: "A Roma sto benissimo, sono in una grande squadra, in una società importante. Sono amato dai tifosi e io amo loro, la società mi sostiene e non penso a cambiare aria. Non ci sarebbe motivo".

Novità anche sul mercato: sfumato Reynolds, iniziano a circolare nuovi nomi in entrata. Su tutti Otavio del porto e Rui Silva del Granada.

GASPORT - ZANIOLO: "A ROMA STO BENISSIMO, NON CI PENSO A CAMBIARE ARIA. FONSECA GRANDE ALLENATORE E PERSONA LEALE. RIENTRO? SARO' IN CAMPO AD APRILE"

CALCIOMERCATO ROMA: SULLA TREQUARTI PIACE OTAVIO DEL PORTO. IDEA RUI SILVA PER LA PORTA

KUMBULLA: "NON VEDO L'ORA DI GIOCARE IN UN OLIMPICO PIENO. CHIELLINI IL MIO IDOLO, HELLAS-JUVE DELLO SCORSO ANNO LA MIA MIGLIOR PARTITA"

SPONSOR TECNICO: REEBOK-ROMA SI PUO'

CALCIOMERCATO ROMA: OBIETTIVO VLAHOVIC PER GIUGNO

IN THE BOX - UN MERCATO PIENO DI REALISMO

FOTO E VIDEO - RIENTRO A TRIGORIA PER LA SQUADRA: INGRESSI SCAGLIONATI E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

VIDEO - MKHITARYAN E L'AUTOGRAFO SUL PALLONE DEL PICCOLO TIFOSO CHE L'ASPETTAVA FUORI TRIGORIA

INSTAGRAM, ZANIOLO: "LA MIA VITA PRIVATA? HO LA VITA SULLE SPALLE, ORA PENSO SOLO ALLA ROMA E A TORNARE A GIOCARE"

TRIGORIA: LAVORO A PARTE PER MIRANTE E SPINAZZOLA. SEDUTA ATLETICA DISTANZIATA PER LA SQUADRA (FOTO)

FOTO - RIPRESA DI CORSA DELLA ROMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

