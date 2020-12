Il mercato di gennaio è ormai alle porte, ma la Roma pensa anche al futuro, al calciomercato estivo. Come scrive l'edizione odierna del quotidiano a tinte giallorosse, infatti, per l'attacco la Roma starebbe pensando fortemente a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il croato non vuole rinnovare con il club viola e ci sarebbe già stato un incontro con i giallorossi.

(Il Romanista)