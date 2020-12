FERRAJOLO: "Mercato? Tolto il portiere, non vedo urgenze impellenti" - FELICI: "Un colpo a sessione serve"

Con il mercato invernale alle porte, lungo le frequenze radiofoniche si discute di strategie e aggiustamenti in casa Roma. "La priorità è sulla fasce, Karsdorp sta migliorando ma nelle partite importanti fa ancora tanti errori", sostiene Furio Focolari, mentre per Luigi Ferrajolo non ci sono "urgenze impellenti tolto il portiere. La Roma è una squadra completa per la Champions".

Chiosa Francesco Balzani: "Io non credo che la Roma metterà in campo solo la politica dei giovani, continuerà a prendere anche i giocatori fatti".

Al momento ci sono giocatori che non servono a niente in rosa, la Roma deve fare in modo di cedere. Mercato? Prenderei El Shaarawy, è un giocatore ancora vivo e che sa fare gol (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In questo momento trovare un portiere migliore di Pau Lopez non è facile, o punti su un giovane o fai di necessità virtù. Mi rendo conto che lo spagnolo non sia il massimo dell'affidabilità, ma in giro non vedo portieri così forti (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ci sono tanti portieri più forti di Pau Lopez, da Cragno a Silvestri. Mercato? La priorità è sulla fasce, Karsdorp sta migliorando ma nelle partite importanti fa ancora tanti errori. Per il resto credo che la Roma sia coperta (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per far funzionare la politica dei giovani serve un grande lavoro dirigenziale. Ma questo è un progetto che i risultati li porta nel medio-lungo termine, non nel breve. Ai giovani affiancherei almeno un colpo a sessione di mercato per accelerare questo processo, altrimenti ci vuole troppo per vincere (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Pau Lopez fin qui ha fatto cose allucinanti, non dà sicurezza ed è sempre in balia degli eventi. Non dico Buffon, ma la Roma ha bisogno almeno di un portiere che pari il parabile. Mercato? Non so cosa si aspetta Fonseca, non vedo urgenze impellenti tolto il portiere. La Roma è una squadra completa per la Champions (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Progetto giovani? Si può anche fare, ma l’importante è farli invecchiare qui. Se la politica dei giovani è quella delle plusvalenze e basta non sono d’accordo. Se scopro il talento devo avere la forza di trattenerlo, adeguandogli anche il contratto. Io non credo che la Roma metterà in campo solo la politica dei giovani, continuerà a prendere anche i giocatori fatti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)