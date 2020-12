Calciomercato Roma: sulla trequarti piace Otavio del Porto. Idea Rui Silva per la porta

In attesa di capire quale sarà il futuro di Carles Perez e del rientro di Zaniolo, la Roma cerca rinforzi sulla trequarti. Il nuovo nome è quello di Otavio. Il trequartista brasiliano del Porto piace sia a Pinto che allo staff di Fonseca per diversi motivi: in primis l’età (26 a giugno) ed in secondo luogo per la situazione contrattuale. Il contratto con il club portoghese, infatti, è in scadenza nel giugno 2021

Per la porta invece i radar giallorossi hanno trovato un possibile profilo ideale in Rui Silva, attualmente al Granada. Il portoghese classe ’94 – in scadenza a giugno – piace anche all’Inter, alla ricerca di un sostituto di Samir Handanovic.

(corsport)