Europa League, la Roma ai sedicesimi affronterà il Braga. Fonseca: "Sarà una gara difficile". Giudice Sportivo, Cristante squalificato per un turno per blasfemia

La Roma si gode la vittoria sul campo del Bologna arrivata nella giornata di ieri con un netto 5-1. I giallorossi però hanno partecipato oggi al sorteggio dei sedicesimi di Europa League, in cui hanno pescato come avversario una vecchia conoscenza del tecnico Fonseca: lo Sporting Braga. "È una buona squadra che ha fatto un grande percorso nel girone. È un club che conosco bene, così come conosco bene anche l’allenatore quindi credetemi se vi dico che sarà una gara difficile perché so di cosa parlo. Sono una squadra giovane ma giocano bene . È un club ambizioso e in crescita e noi non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sarà una qualificazione semplice. Non nascondo che per me sarà una gara speciale visto che ho allenato lì e ho tanti amici lì" è il commento dell'allenatore giallorosso. Anche il Ceo della Roma, Guido Fienga, ha parlato del sorteggio e di come il Braga sia un avversario a cui portare rispetto: "Un avversario assolutamente da rispettare, è arrivato al secondo turno come noi e quindi va rispettato esattamente come tutti gli altri. Questa è una competizione a cui teniamo particolarmente, specialmente dopo l'uscita dall'ultima Europa League con il Siviglia che ci ha lasciato devo dire particolare amaro in bocca. È una competizione in cui vogliamo assolutamente far bene".

