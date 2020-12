Sorteggio Europa League, FIENGA: "Braga un avversario da rispettare. Questa è una competizione in cui vogliamo assolutamente far bene" (VIDEO)

Guido Fienga, Ceo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club giallorosso in cui ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà gli uomini di Fonseca impegnati nei sedicesimi di finale contro lo Sporting Braga. Queste le sue parole: "Un avversario assolutamente da rispettare, è arrivato al secondo turno come noi e quindi va rispettato esattamente come tutti gli altri. Questa è una competizione a cui teniamo particolarmente, specialmente dopo l'uscita dall'ultima Europa League con il Siviglia che ci ha lasciato devo dire particolare amaro in bocca. È una competizione in cui vogliamo assolutamente far bene".

