FOCOLARI: "La Roma di ieri è stata splendida" - DI GIOVAMBATTISTA: "Punti fondamentali per il quarto posto" - RIGHETTI: "Ora la stessa aggressività contro il Torino"

Nell'etere romano si analizza la schiacciante vittoria della Roma di ieri sul campo del Bologna. Una prestazione con i fiocchi a giudizio di Furio Focolari: "La Roma è stata splendida, non darei colpe al Bologna, quando si vince in quel modo probabilmente è merito di chi ha ridicolizzato l’avversario". In cattedra Villar, come ha sottolineato Ubaldo Righetti: "Mi è sembrato come un giocatore che ha un’infinità di figli e mette in ordine nel loro “casino”

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma ha vinto e meritato, ma attenzione: quel Bologna lì era un “Bolognino”, non si può giocare così… (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha dominato in lungo e in largo una partita che non c’è mai stata. Devo dire che Villar è lo spagnolo della Roma che mi piace di più. Pedro è quasi il passato, lui può essere il futuro. E mi piace molto anche Veretout, parla poco e corre tanto. Certo, bisognerà sempre alzare l’asticella: bisogna prima battere una grande e poi la Roma diventerà una pretendente per il quarto posto. Il ko di Napoli è stato un episodio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La prestazione di ieri di Villar mi è sembrato come un giocatore che ha un’infinità di figli e mette in ordine nel loro “casino”. Adesso il pensiero della squadra deve essere avere la stessa aggressività, la stessa velocità contro il Torino (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me quando tornano a Trigoria non si mettono nemmeno a parlare di Bologna-Roma, quando chiudi 5-1 il primo tempo passi subito alla partita successiva, è stato un allenamento. Ma è segno che la squadra era concentrata, non è stato solo demerito del Bologna, anche la Roma ci ha messo del suo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I tre punti di ieri sono fondamentali per crederci. Sarà dura per il quarto posto, ma la Roma è ancora in corsa, al contrario della Lazio che per me è ormai fuori (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini era stato insultato per un passaggio sbagliato, una cosa paradossale se ci pensate, ieri ha fatto una grande partita. Roma favorita un po’ dal Bologna ma è stata abile a sfruttare tutte le occasioni, ha fatto 5 gol ma poteva farne 15 (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è stata splendida, non darei colpe al Bologna, quando si vince in quel modo probabilmente è merito di chi ha ridicolizzato l’avversario: un grande applauso (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)