Il Braga di Carlos Carvalhal

LR24.IT - L'urna di Nyon ha sentenziato. Sorriso in agrodolce per la Roma, che evita i pericoli Benfica, Real Sociedad e Salisburgo, ma che pesca il Braga, ormai da anni nell'elite del calcio portoghese. I giallorossi, qualificati al primo posto nel girone A, potranno giocare la prima sfida in trasferta, il 18 febbraio. Il ritorno è fissato all'Olimpico una settimana esatta dopo, il 25.

IL BRAGA DI CARVALHAL - Un'anima fortemente brasiliana quella del Braga, che ha concluso il girone G al secondo posto alle spalle del Liecester, con 13 punti. Anche in patria come in Europa, la squadra di Carlos Carvalhal è in linea con gli obiettivi. I portoghesi, infatti, come da pronostico, occupano attualmente il quarto posto in Primera Liga, alle spalle delle 3 grandi Sporting, Benfica e Porto. Il tecnico Carvalhal, tornato quest'anno sulla panchina bragense dopo una breve esperienza nel 2006, vuole bissare l'ottima stagione passata, quando il Braga ha trionfato nella "Taca de Liga", la seconda coppa nazionale, battendo in finale il Porto. Un'anima molto brasiliana abbiamo detto, anche se la squadra è impostata su un classico 4-4-2, nonostante Carvalhal ami molto cambiare veste tattica ai suoi (spesso in Europa ha utilizzato il 3-4-2-1). La vera stella sulla carta è senza dubbio l'argentino Nico Gaitan, arrivato in estate dal Lille ma che fin qui, anche per via di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori oltre un mese, non è ancora riuscito ad incidere. Altro giocatore da tenere sott'occhio è l'attaccante Paulinho, portoghese classe '92 e nel giro della Nazionale. Per lui 3 gol fin qui in Europa League. Il compagno d'attacco è l'ex Genoa Iuri Medeiros, con caratteristiche più da trequartista. Qualità offensiva alimentata anche dal brasiliano Galeno, ala e all'occorrenza attaccante e considerato l'arma in più. Per lui 2 gol in campionato e 2 in EL.

Probabile formazione: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Sequeira; Castro, Fransergio; Galeno, Ricardo Horta, Iuri Medeiros; Paulinho. All. Carvalhal.

I PRECEDENTI - Sarà la prima volta che Braga e Roma si affronteranno in una competizione europea. In linea generale, però, i giallorossi non hanno precedenti felici contro le squadre portoghesi: negli ultimi 5 incontri contro compagini lusitane, infatti, la Roma ha vinto una sola volta. In totale sono 18 i precedenti dei capitolini contro le portoghesi: otto vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Il Braga, invece, ritrova una squadra italiana dopo il precedente contro l'Udinese: era il 2013 e si giocavano i preliminari di Champions, entrambe le sfide terminarono in parità, ma furono i portoghese ad accedere ai gironi vincendo all'allora stadio Friuli grazie ai calci di rigore. Braga che, nella sua tradizione in Europa League, può vantare anche una finale persa nel 2011 contro il Porto.

GARA DA EX - Una gara sicuramente particolare per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma, infatti, è un ex del match, dato che allenò il Braga nella stagione 2015-16. Fu un'esperienza molto positiva, dato che riuscì ad ottenere un quarto posto in campionato e soprattutto a vincere la "Taca de Portugal", la coppa nazionale principale.