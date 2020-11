Roma, nuovo ds: escono dalla lista Campos e De Jong. Pronta un’offerta per Izzo. Zalewski positivo al Covid

La Roma è tornata a lavorare a Trigoria nella settimana di pausa per le nazionali con una nuova positività al Covid-19: si tratta del giovane Zalewski (“Sono asintomatico, non vedo l’ora di tornare”). Continua anche la ricerca del nuovo direttore sportivo: escono dalla lista dei papabili Campos e De Jong. Sul mercato invece si pensa ad Izzo del Torino: pronta un’offerta di 20-22 milioni per il difensore.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

ROMA, ALTRO CASO DI COVID. POSITIVO ANCHE ZALEWSKI: “SONO ASINTOMATICO, NON VEDO L’ORA DI TORNARE”

CALCIOMERCATO ROMA: AL LAVORO SUI RINNOVI DI MIRANTE E CALAFIORI. OBIETTIVO BLINDARE PELLEGRINI

TRIGORIA, LA ROMA TORNA AL LAVORO: SEDUTA MATTUTINA PER I GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO ROMA: PRONTI 20-22 MILIONI PER IZZO. SU DI LUI ANCHE L’INTER

CASTING DS: SALTANO CAMPOS E DE JONG. I FRIEDKIN PERDONO LA PAZIENZA

INSTAGRAM, BORJA MAYORAL: “HO GIÀ AVUTO IL COVID CON QUALCHE SINTOMO E HO SVILUPPATO GLI ANTICORPI”

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL’ETERE ROMANO

LR24