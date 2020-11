PRUZZO: "Anche la Roma punta al primo posto" - D'UBALDO: "I Friedkin aspettano Campos"

Tra sosta per le Nazionali e mercato, le discussioni radiofoniche si focalizzano sul momento della Roma. E Roberto Pruzzo rilancia: "Nel gruppone che punta al primo posto io ci metto anche la Roma". Per Furio Focolari, invece, "con Milik ed El Shaarawy la Roma farebbe due acquisti importantissimi".

Capitolo ds: secondo Guido D'Ubaldo il prescelto è Campos e "i Friedkin aspettano che si liberi dal Lille".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Dzeko è un giocatore importante, ma ha sulla coscienza la partita con la Juventus. E’ giusto prendere un’alternativa (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con Milik ed El Shaarawy la Roma farebbe due acquisti importantissimi, già adesso in attacco è fortissima. Escludo che i Friedkin possano permettere a Campos di lavorare da Montecarlo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I Friedkin aspettano che Campos si liberi dal Lille, è lui il profilo individuato dalla presidenza. Potrebbe fare anche il consulente, non per forza il ds. Per Scalera è fatta, farà il dg. Qualsiasi club che punta allo scudetto ha due centravanti di ottimo livello (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nel gruppone che punta al primo posto io ci metto anche la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Come si può pensare che la Roma spenda 20 milioni a gennaio per Izzo? Per un reparto difensivo coperto come quello giallorosso poi... Sarei felice di essere smentito, ma per me la Roma 20 milioni a gennaio non li spenderà per nessuno (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

E' un campionato atipico. E' vero che la Roma è in buona posizione in classifica anche senza il punto di Verona, ma è anche vero che sono tutte lì. Secondo me il prossimo blocco di partite sarà decisivo (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo 92.7)

Izzo? Inserire un centrale a gennaio sarebbe una mossa azzardata. Avresti bisogno di un fluidificante sulla fascia destra, di un regista o di uno che ti dia strappi alla Veretout, o di qualcuno che faccia qualche gol in più lì davanti (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Credo che i Friedkin abbiano dato l'idea non solo ai giocatori ma a tutti i dipendenti di una grande solidità. Ma allo stesso tempo che gli abbiano messo un po'di paura facendo capire che non ci sono più fazioni o amici di amici. Hanno avuto il coraggio di fare una rivoluzione importante che magari non passa per le dichiarazioni dei protagonisti ma che c'è stata. Ds? Probabilmente a gennaio il mercato lo farà ancora Fienga. Sicuramente i Friedkin hanno puntato qualcuno che però ancora non può firmare (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)