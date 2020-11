El Shaarawy il primo colpo di gennaio?

El Shaarawy è rimasto scottato dal mancato trasferimento di settembre, era ormai convinto che avrebbe salutato la Cina per tornare a Trigoria. Da parte sua c’è la massima disponibilità a rientrare con decurtazione dello stipendio e sa che per Fonseca è il primo nome della lista. L’affare, però, non è così semplice. Intanto la Roma deve riallacciare i contatti con lo Shanghai Shenua che non vuole cedere il giocatore in prestito secco. Lasciare la Cina, anche dal punto di vista burocratico, non è così scontato e immediato. e la Roma non dovesse riuscire ad arrivare ad El Shaarawy Fonseca vorrebbe, comunque, un attaccante da inserire subito in rosa. I nomi sono quelli di Bernard e Depay.

(Gasport)