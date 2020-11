Roma, altro caso di Covid. Positivo anche Zalewski: «Sono asintomatico, non vedo l'ora di tornare»

Un nuovo caso di Coronavirus in casa Roma: alla lista si aggiunge anche Nicola Zalewski, centrocampista della Roma Primavera. A dare l'annuncio è stato lo stesso Zalewski su Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid-19 e sono asintomatico. Per un periodo dovrò rispettare la quarantena ed essere in isolamento. Non vedo l’ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato". Il calciatore classe 2002, protagonista di un bell'avvio di stagione con l'undici di Alberto De Rossi (6 gol in 6 partite) era stato di recente convocato da Fonseca in prima squadra. Nella Roma è il sesto caso nell'arco di una settimana dopo le positività di Dzeko, Fazio, Pellegrini, Santon, Kumbulla