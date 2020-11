Calciomercato Roma: al lavoro sui rinnovi di Mirante e Calafiori. Obiettivo blindare Pellegrini

Mentre sul campo prosegue il momento positivo della Roma - prima della sosta vittoria per 3-1 sul Genoa a "Marassi" e terza in classifica a 14 punti al pari del Napoli -, il club giallorosso pensa anche a blindare i giocatori chiave per Fonseca.

Come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la Roma è al lavoro per rinnovare i contratti di Antonio Mirante per un altro anno - ora è in scadenza a giugno del 2021 - e del terzino classe 2002 Riccardo Calafiori, come già circolato, fino al 2025. Non solo, la società giallorossa vuole blindare il vice capitano Lorenzo Pellegrini e ha avviato i contatti per prolungare fino al 2025 anche l'accordo - l'attuale scade nel 2024 - col centrocampista Jordan Veretout.