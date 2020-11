Bruno Peres e Calafiori a caccia di una vita tutta nuova

Bruno Peres e Calafiori viaggiano su binari paralleli. Da una parte c’è il terzino destro brasiliano in scadenza di contratto che sogna un rinnovo che un anno fa sarebbe stato fantascienza, dall’altra c’è il mancino romano (e romanista) che a breve dovrebbe mettere la firma fino al 2025 e provare ad inserirsi nelle rotazioni della prima squadra. Bruno Peres sta spingendo per avere un nuovo contratto, visto che l’attuale scade il prossimo 30 giugno. La Roma ci sta pensando anche perché, con un gol e 3 assist, ha iniziato bene la stagione e magari perderlo a zero sarebbe un controsenso per una società che deve avere sempre un occhio al bilancio. Calafiori ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno per tornare a convincere Fonseca a dargli un’occasione al posto di Spinazzola. A diciotto anni il futuro è suo e la Roma sta per blindarlo con un contratto fino al 2025.

(Gasport)