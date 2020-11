Calciomercato Roma: pronti 20-22 milioni per Izzo. Su di lui anche l'Inter

Su Armando Izzo non c'è solo la Roma. Dopo l'indiscrezione circolata nella giornata di ieri, secondo cui l'ipotesi giallorossa non sarebbe del tutto tramontata per il centrale del Torino, il quotidiano sportivo riferisce di un interesse dell'Inter di Antonio Conte nei suoi confronti. La chiave per arrivare al classe '92 sarebbe uno scambio con Matias Vecino. Diversa la situazione del club di Trigoria che, invece, sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro.

(Tuttosport)