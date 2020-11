Calciomercato Roma: non tramonta l'ipotesi Izzo

Nonostante il rendimento del Torino stenti a decollare - granata fermi a 5 punti in classifica - Armando Izzo continua a rimanere poco impiegato dal tecnico Marco Giampaolo. Il difensore è scontento di questo avvio di stagione e, dopo aver strizzato l'occhio alla Roma già in estate, l'ipotesi giallorossa non sembra tramontata. Questo quanto riporta il sito della redazione sportiva, che spiega come il difensore potrebbe approdare a Trigoria nel mercato di gennaio nonostante il reparto difensivo di Paulo Fonseca sia, al momento, piuttosto coperto.

(Sport Mediaset)

