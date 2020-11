Il mondo Roma scopre Tiago Pinto. Raggi ottimista sullo Stadio. Smalling si allena ancora a parte. Presentata in Campidoglio l'iniziativa 'Amami e basta'

Il mondo Roma si è svegliato con la curiosità di approfondire la figura del nuovo direttore generale Tiago Pinto. Il portoghese - primo dirigente scelto dai Friedkin - avrà un ruolo da manager e gestirà tutto ciò che gravita nella galassia giallorossa.

Intanto la squadra continua ad allenarsi in vista del Parma: ancora fermo Chris Smalling che si è allenato a parte. Esclusi i positivi al Covid-19, tutti gli altri giocatori hanno svolto la seduta in gruppo.

In mattinata è andata in scena in Campidoglio la presentazione dell'iniziativa 'Amami e basta', con le mogli dei giocatori della Roma che hanno realizzato uno speciale calendario a sostegno della lotta alla violenza sulle donne. All'evento hanno preso parte il Ceo Guido Fienga, Amra Dzeko e la sindaca Raggi. La prima cittadina ha parlato anche dello Stadio della Roma, promettendo un regalo ai tifosi giallorossi entro Natale.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

“AMAMI E BASTA”: PRESENTI FIENGA, PASTORELLA E AMRA DZEKO. LA RAGGI: “STADIO? ACCORDO PER LA ROMA-LIDO. MI AUGURO DI FARE UN REGALO ENTRO NATALE”

IN THE BOX - PASSA LO STRANIERO

TRIGORIA: TUTTI IN GRUPPO TRANNE I POSITIVI. LAVORO INDIVIDUALE PER SMALLING

STADIO DELLA ROMA, LA SINDACA RAGGI RIPARTE...CON LE PROMESSE. MA NON C’È NESSUN ACCORDO

UFFICIALE, PROVIDENCE RINNOVA FINO AL 2024: “FELICE PER IL NUOVO CONTRATTO”

ROMA, PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA PER IL CLASSE 2003 CLAUDIO CASSANO: “ONORATO DI INDOSSARE QUESTA MAGLIA”

FONSECA: CON IL QUARTO POSTO RINNOVO AUTOMATICO DEL CONTRATTO PER UN’ALTRA STAGIONE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL’ETERE ROMANO

LR24