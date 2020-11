Fonseca: con il quarto posto rinnovo automatico del contratto per un’altra stagione

La Champions League nel destino di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e al momento non è in trattativa per il rinnovo. Questo perché, stando a quanto riportato dall’emittente satellirare, l’attuale accordo prevede un’opzione anche per l’anno prossimo al verificarsi di alcune condizioni: se la Roma infatti dovesse chiudere il campionato tra le prime quattro classificate, il contratto di Fonseca verrebbe rinnovato automaticamente per una stagione, portando la sua scadenza a giugno 2022.

(sky sport)