BALZANI: "Dipingere Pinto come un vincente è sbagliato" - MELLI: "Non riesco a capire perché sia stato preso"

È Tiago Pinto, neo dg della Roma, l'argomento di conversazione nell'etere romano. Una scelta non condivisa da Franco Melli: "Non riesco a capire i motivi per cui Pinto è stato preso". Ci va cauto anche Francesco Balzani: "Chi dipinge Pinto come un vincente, sbaglia. Mi limiterei a vedere chi ha portato e chi ha valorizzato al Benfica"

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Pinto? Già sono andati in Spagna a prendere un ds per il quale ci stiamo ancora leccando le ferite… Non so che ruolo avrà, ma mi sembrava più semplice avere un direttore che conosce il mercato italiano. Ora arriveranno tutti portoghesi, prepariamoci… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Immagino che i Friedkin abbiano fatto le loro valutazioni su Pinto. Mi incuriosisce molto, avrei preferito un italiano ma sono contento che un dirigente di 36 anni abbia questa opportunità. Qualche perplessità ce l’ho, ma è una scelta di rottura con il passato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'annuncio di Tiago Pinto mi ha preso totalmente in contropiede, pensavo si potesse prendere un profilo simile a quello di Berta o Campos. Pinto è arrivato nel 2017 ma Joao Felix era al Benfica dal 2015, come fa ad averlo scoperto lui? (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il ricordo di Monchi è abbastanza vivo: prendi questi personaggi che in patria fanno cose meravigliose, ma in Italia è tutto diverso. La cosa fondamentale è che a Pinto gli si affianchi un ds alla Massara, uno che conosca il mercato italiano (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il nome di Pinto non era mai uscito fuori e questo la dice lunga sul modus operandi dei Friedkin (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Friedkin si è convinto nel voler prendere un capo-scouting più che un ds classico dopo aver visto in estate che un buon mercato si fa più coi procuratori che con altro. Chi dipinge Pinto come un vincente, sbaglia. Mi limiterei a vedere chi ha portato e chi ha valorizzato al Benfica (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La cosa positiva è che Pinto è stato scelto dai Friedkin. Non da Baldini, non da Fienga, non da altri. Hanno fatto le loro riflessioni, se hanno fatto bene o male lo vedremo, ma non si fanno consigliare da gente che magari tra un anno non farà più parte della Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non riesco a capire i motivi per cui Pinto è stato preso (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)