UFFICIALE: Providence rinnova fino al 2024 (COMUNICATO AS ROMA)

Dopo Zalewski e Ciervo, è il turno di Providence di rinnovare l'accordo che lo lega alla Roma: il francese ha firmato con i giallorossi fino al 2024. L'annuncio della società:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Ruben Providence ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. L'attaccante, nato in Fancia a Lagny-Sur-Marne il 7 luglio del 2001, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nell'estate del 2019. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 2 reti nel campionato Primavera".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE