Dopo una grande inizio di stagione con la Primavera, valso più di una volta la chiamata in prima squadra da Fonseca, Nicola Zalweski, come emerso già ieri, ha rinnovato il proprio contratto con la Roma. Il 18enne, in giallorosso dal 2011, ha prolungato con il club capitolino fino al 30 giugno 2024.

(asroma.com)

