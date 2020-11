Roma, primo contratto da professionista per il classe 2003 Claudio Cassano: “Onorato di indossare questa maglia” (FOTO)

Dopo i rinnovi di Zalewski, Ndiaye, Providence e Ciervo, in casa Roma arriva anche la firma sul primo contratto da professionista di Claudio Cassano, fantasista classe 2003: “Orgoglioso e soddisfatto per questo primo traguardo, dopo tanti sacrifici è arrivato il mio primo contratto da professionista con la Roma. Sempre onorato di indossare questa maglia. Ringrazio soprattutto Zotti per essermi sempre accanto e la Vigoglobalsport. Forza Roma“, ha scritto Cassano sul suo profilo Instagram, dove ha postato una foto alla firma del contratto insieme a Morgan De Sanctis.