Ds: attesa Campos, de Jong prende tempo. Villar: "Stiamo portando la Roma dove deve essere". Negativi i tamponi effettuati a Trigoria

La pausa per le Nazionali dà la possibilità a Fonseca di concedere un giorno di riposo ai suoi calciatori, ma Trigoria non rimane del tutto deserta: in data odierna si sono infatti allenati Diawara, Carles Perez, Calafiori e Spinazzola, così da poter recuperare più in fretta dai rispettivi stop. E se l'Antitrust giudica vessatorie alcune delle clausole di vendita dei biglietti da parte della Roma ai propri tifosi, dal club si dicono stupiti per la valutazione effettuata dall'autorità.

Prende poi la parola Gonzalo Villar: "L'interesse mostrato dalla Roma e da Paulo Fonseca mi hanno convinto e lavoro ogni giorno per dimostrare che hanno fatto la scelta giusta".

Si continua ad attendere novità sul fronte ds - De Jong prende tempo per accettare l'offerta della Roma -, mentre in tribunale Petrachi chiede di essere reintegrato dal club giallorosso.

