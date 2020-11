Codacons: pronta class action contro Roma e Lazio dopo la decisione dell'Antitrust

Dopo la decisione dell'Antitrust che ha riconosciuto l'illegittimità delle clausole vessatorie imposte dalle società sportive ai tifosi, il Codacons «prepara una class action contro As Roma e Ss Lazio, club coinvolti nel provvedimento dell'Autorità». «La pronuncia dell'Antitrust nasce da una denuncia del Codacons che aveva sollevato il problema dei mancati rimborsi agli utenti in caso di partite rinviate o di chiusura al pubblico degli stadi - spiega l'associazione - Le clausole contenute nei contratti di abbonamento e nei biglietti venduti dalle società sportive escludevano in tali situazioni i diritti dei consumatori all'indennizzo, violando così le disposizioni vigenti»

(Nova)