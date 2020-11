JACOBELLI: "La Roma può lottare per lo Scudetto" - BALZANI: "Campos? Non sono contento di questa scelta"

Il campionato è fermo per lasciar campo alle Nazionali, così i discorsi via radio spaziano tra gli obiettivi stagionali e le prossime strategia di mercato, dirigenziale e non. "Petrachi vuole rientrare perché questa è la sua Roma! Ridategli la Roma, datemi retta, pacificatevi!" il 'grido' di Ilario Di Giovambattista.

"Questa è una stagione totalmente anomala, secondo me la Roma può lottare per lo scudetto" l'azzardo di Xavier Jacobelli. Dal campo al mercato. Quello dirigenziale, col nome di Campos che "non sono molto contento di questa scelta" per Francesco Balzani. Quello dei calciatori, con "la pista Milik-Roma che potrebbe riaprirsi a gennaio" secondo Paolo Rocchetti.

Petrachi vuole rientrare perché questa è la sua Roma! Ridategli la Roma, datemi retta, pacificatevi! (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Da Napoli mi dicono che la pista Milik-Roma potrebbe riaprirsi a gennaio, vediamo anche cosa succede con Dzeko e l'ipotesi cambio di agente... (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma può lottare per la zona Champions, non per lo scudetto. Ci sono almeno due squadre superiori ai giallorossi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Questa è una stagione totalmente anomala, secondo me la Roma può lottare per lo scudetto. Credo molto in Fonseca e nei valori che sta trasmettendo al suo gruppo (XAVIER IACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ci vorrebbe anche un direttore generale a Trigoria e per me Boniek sarebbe il profilo ideale. Come ds probabilmente arriverà Campos ma lo dico da subito: non sono molto contento di questa scelta. Alla Roma non serve un altro Sabatini... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Questo è un campionato ‘de matti’ può succedere di tutto. Per questo credo la Roma abbia anche le chance di puntare al primo posto (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma sta dimostrando di essere un’ottima squadra. Scudetto? In questo momento ha le stesse possibilità che hanno le altre grandi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)