Dopo il focolaio scoppiato a Trigoria nei giorni scorsi, con le positività di Boer, Dzeko, Pellegrini, Fazio, Santon e Kumbulla, la Roma può tirare un sospiro di sollievo, dato che non sono state riscontrate ulteriori positività. L'ultimo giro di tamponi effettuati infatti ha riscontrato esito negativo per tutti. Nel frattempo giornata di riposo oggi per la squadra, con la ripresa fissata domani alle 10:30. Hanno lavorato comunque nel centro sportivo Diawara, Calafiori, C. Perez e Spinazzola.