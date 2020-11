Domani il Cluj, Fonseca: "Attenzione, è una squadra molto forte", Peres: "Vogliamo arrivare in fondo". Rinviata a lunedì la decisione su Verona-Roma

"Il Cluj è una squadra molto forte, che non perde da 15 partite e penso sia fortissima nel suo modo di giocare". Paulo Fonseca introduce così in conferenza stampa la sfida di domani contro i rumeni, che arriveranno all'Olimpico per la terza gara del gruppo A di Europa League. Competizione a cui i giallorossi tengono tanto, come testimoniano le parole di Bruno Peres: "L’Europa League è una motivazione per tutti, la squadra è pronta per arrivare fino in fondo, è il nostro obiettivo". Domani ci sarà ancora spazio per Pau Lopez tra i pali (Mirante oggi ha lavorato a parte) e Borja Mayoral davanti ("ha bisogno di tempo, presto dimostrerà la sua qualità", ha ammesso Fonseca).

Bisognerà invece attendere lunedì per la discussione del ricorso che la Roma ha presentato dopo lo 0-3 a tavolino subito contro il Verona per la vicenda Diawara.

