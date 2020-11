NARDO: "Pastore? Uno dei casi più allucinanti della storia della Roma" - DAMASCELLI: "Pedro calciatore ideale, toglie responsabilità a Dzeko"

Domani arriva il Cluj all'Olimpico per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. Lungo le frequenze radiofoniche, oltre alla sfida europea, si discute anche di Javier Pastore, dopo le parole dell'agente rilasciate ieri a LAROMA24.IT: "È uno dei casi di mercato più allucinanti della storia della Roma", sostiene Alessio Nardo. Valentina Catoni si dice "scettica su un suo eventuale recupero".

Tony Damascelli, invece, elogia Pedro: "Il suo arrivo toglie responsabilità esclusiva a Dzeko e dà possibilità a Fonseca di avere un giocatore con esperienza internazionale, rapido di testa e gambe: è il calciatore ideale".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Pastore è uno dei casi di mercato più allucinanti della storia della Roma. Prendi un giocatore pagandolo una cifra importante, con un contratto lunghissimo e dandogli uno stipendio di 3 milioni e mezzo a stagione, e lui non gioca mai perchè è un giocatore completamente finito da ogni punto di vista. Nessuno sta dando la colpa al ragazzo che quando è stato bene si è messo a disposizione. Però poi non si possono giocare 7 partite a stagione. Vuol dire che non sei più all'altezza della situazione (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma nella situazione Pastore ha perso un'enormità tra ingaggio e cartellino per Pastore. La situazione è sospesa anche perchè al momento l'argentino è invendibile. Se non torna ad essere un calciatore non lo prendono nemmeno in Cina o negli Stati Uniti. Se si riprende puoi provare a piazzarlo a gennaio, altrimenti diventa un problema grosso per la società che non può rescindere il contratto con il giocatore se torna ad allenarsi anche facendo solo differenziato (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Pastore non è il protagonista principale di questa situazione, io me la prenderei più con chi gli ha fatto il contratto. Da quello che ho potuto vedere il calciatore sembra un ragazzo sensibile: spero che questo sia l'ultimo capitolo di una serie di episodi sfortunati che lo riguardano, ma continuare a prendere certe cifre non giocando non credo sia da lui (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Roma in crescita, questo è l'aspetto importante (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sono sempre prudente con la Roma, che spesso mi ha smentito. L'arrivo di Pedro toglie responsabilità esclusiva a Dzeko e dà possibilità a Fonseca di avere un giocatore con esperienza internazionale, rapido di testa e gambe: è il calciatore ideale. Con i dovuti paragoni 'è tornato Salah'. L'attacco della Roma è cresciuto, ma uso il freno a mano (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ds? A me Berta piace da morire da anni, ma non mi dispiace neanche Campos (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono abbastanza scettica su un eventuale recupero di Pastore: a lui faccio i migliori in bocca al lupo, ma c'è un pregresso di anni di disponibilità frammentata e tante problematiche. Ho il serio dubbio che un professionista a questi livelli possa superare tutte le problematiche che il trequartista si porta dietro da anni (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)