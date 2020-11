Trigoria: squadra al lavoro nella rifinitura in vista del Cluj. Differenziato per Mirante, Perez e Karsdorp

La Roma è pronta a scendere in campo domani sera all'Olimpico per la terza gara di Europa League contro il Cluj. Anche oggi gli uomini di Fonseca si sono ritrovati a Trigoria per svolgere la seduta di rifinitura. La seduta è iniziata alle 11.30: la squadra - dopo aver iniziato l'allenamento con una sessione in sala video - è scesa in campo e ha iniziato a lavorare svolgendo alcuni esercizi di riscaldamento atletico prima di dedicarsi ad un focus tattico. Lavoro differenziato per Mirante, Carles Perez e Karsdorp mentre sono stati aggregati dalla Primavera Zalewski, Tripi, Ciervo e Milanese. Alle 14 il tecnico portoghese interverrà nella consueta conferenza pre partita insieme ad un giocatore.