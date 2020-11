FONSECA: "Mayoral ha bisogno di tempo, presto dimostrerà la sua qualità" (VIDEO)

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di Europa League di domani contro il Cluj: "Borja Mayoral è un giovane che è arrivato adesso. Ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano, al Paese e alla città. Ma sta lavorando molto molto bene e penso che presto possa dimostrare la sua qualità".

