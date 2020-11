-2 al Cluj: emergenza difesa, Dzeko torna in gruppo. Mayoral, parla l'agente: "Conquistato dal progetto giallorosso". Stallo per lo stadio

A circa 48 ore dall'impegno della Roma contro il Cluj Paulo Fonseca è chiamato a fronteggiare una massiccia emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo. Tra i centrali di ruolo è disponibile solo Juan Jesus - Smalling alle prese con un nuovo problema - e il tecnico portoghese dovrà trovare soluzioni per scendere in campo nel match di giovedì sera in Europa League.

Buone notizie, invece, per quanto riguarda l'attacco: Edin Dzeko è tornato ad allenarsi con il gruppo. E se l'agente di Borja Mayoral ha descritto il suo assistito come "conquistato dal progetto giallorosso", sul fronte stadio si moltiplicano le analisi di una nuova situazione di stallo.

