FOCOLARI: "È l'anno buono per la Roma per tornare in Champions" - D'UBALDO: "Col Cluj mi aspetto Pellegrini e Dzeko in campo"

Tra Cluj e Napoli, la Roma si prepara al ritorno dell'Europa League e al big match di domenica al San Paolo. "Il Napoli è una squadra presuntuosa, Gattuso è adirato. La Roma è in grande spolvero", dice Roberto Pruzzo. "La Roma mi sta sorprendendo dal punto di vista difensivo", aggiunge Furio Focolari.

Chiosa Alessio Nardo: "Numeri alla mano la Roma di Fonseca sta ricalcando le orme delle migliori 'Rome' degli ultimi 20 anni".

Il segreto della Roma è aver migliorato il piano di gioco, Fonseca ha fatto alcune correzioni che hanno funzionato. Poi l'apporto di Dzeko, Mkhitaryan, Pedro e Smalling ha di certo aiutato. Contro il Cluj mi aspetto di rivedere in campo i giocatori che sono stati fermi per il Covid, da Pellegrini a Dzeko (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma mi sta sorprendendo dal punto di vista difensivo. In attacco conoscevamo le potenzialità dei vari Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. In difesa mi piace, chi non mi convince al 100% è Mancini. Questo potrebbe essere l'anno buono per la Roma almeno per tornare in Champions (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Contro il Cluj Fonseca deve fare turnover, anche le seconde linea stanno dando risposte. A Napoli potremo capire quanto vale questa Roma e quanto possa durare (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma è un'ottima squadra, ma a Napoli non sarà facile. Dubito che i partenopei possano perdere in casa due volte di fila (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)