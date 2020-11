Stadio Roma: l'impianto a Tor di Valle non sarebbe pronto prima del 2025. Flaminio? Percorribilità inferiore a zero

Nello spazio mattutino dell'emittente radiofonica, condotto da Riccardo Angelini, è intervenuto Fernando Magliaro, tra i principali esperti del tema stadio. Alla domanda "quando sarebbe pronto lo stadio Tor di Valle?", il giornalista de 'Il Tempo' risponde così: "Stando così le cose, prima del 2025 credo non sarebbe possibile considerando tre anni di lavori".

Poi sull'ipotesi ventilata di un ritorno allo stadio Flaminio, ecco l'opinione di Magliaro: "E' una bellissima suggestione, ma comunque una suggestione. La percorribilità è meno di zero per una squadra come la Roma che vuole giocare la Champions League, potrebbero giocarci la Roma Primavera o la Femminile. Se Lotito ha già detto 'no' al 'Flaminio' ci sarà un motivo...".

Quindi, come andrà a finire? L'ipotesi di Magliaro: "Questa è solo la mia previsione, sarò contento di sbagliarmi nel caso. Bisognerà aspettare l'insediamento di Scalera con la sua squadra nella Roma, i Friedkin possono aspettare, al contrario di Pallotta che era pressato dagli investitori, così si arriverà all'elezione del nuovo Sindaco, momento in cui sarebbe ideale avere comunque il progetto a Tor di Valle approvato e poi, nel caso, far partire da lì una trattativa per ridurre tutto. Ad esempio, se al momento sono previsti 52500 spettatori, riducendoli a 40mila si abbasserebbero le stime dei trasporti pubblici necessari per portare i tifosi allo stadio e di conseguenza le metrature a compensazione date dal Comune".

(Tele Radio Stereo)