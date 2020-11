Bandierina giallorossa: dagli angoli arrivati già 3 gol. Roma prima in Serie A, dietro solo al ‘Gladbach in Europa

LAROMA24.IT – Calcio d’angolo della Roma, imprecazioni. Sembrava un’abitudine ormai fin troppo consolidata nel tempo. Quante volte, confrontando gli sguardi attoniti con quelli di amici, parenti o semplici vicini di posto, avete trovato eco alla vostra disperazione per un altro, ennesimo, tiro dalla bandierina risultato innocuo. Soluzioni troppo corte, fuori misura, schemi astrusi o debolezza nei duelli aerei. Una volta, ora non più.

La Roma di Fonseca, infatti, tra i vari pregi accumulati in questo primo scatto di stagione ha sistemato anche la mira dalla bandierina: 3 gol, infatti, dei 19 totali realizzati in Serie A, sono scaturiti da un calcio d’angolo. 2 contro il Milan, nel 3-3 di ormai un mese fa, e un altro prima della pausa, con Mkhitaryan a dar lustro a tutti i suoi 177 centimetri dal centro dell’area del Genoa. Più di 3 gol in 8 giornate di Serie A non li ha segnati nessuno, con le sole Spezia e Cagliari ad eguagliare il bottino della formazione di Fonseca.

Bilancio che resta d’altissima classifica anche se allargato ai 5 principali campionati europei, dove solo il Borussia Moenchengladbach ha una media di 0,4 assist a partita con un tiro dalla bandierina, superiore dello 0,1 al dato della Roma che, in sostanza, trova godimento dagli angoli una volta ogni 3 partite. Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sono le altre tedesche, insieme alle italiane già citate, a vantare gli stessi dati della Roma in tutta l’Europa del calcio che conta. Adesso che la bandierina, finalmente, s'agita giallorossa.

CLASSIFICA EUROPEA DI ASSIST DA CALCIO D'ANGOLO:

B. Moenchengladbach 0,4 a partita

B. Leverkusen 0,3

B. Dortmund 0,3

Roma 0,3

Spezia 0,3