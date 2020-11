CLUJ-ROMA: arbitra Lechner. Nessun precedente con i giallorossi, 6 vittorie su 6 con le italiane

Harald Lechner sarà l'arbitro della gara di Europa League tra Cluj e Roma in programma giovedì alle 21. A completare la squadra arbitrale, tutta austriaca, ci saranno Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch come assistenti mentre il ruolo di IV uomo sarà svolto da Julian Weinberger.

Nessun precedente tra Lechner e la Roma, così come per il Cluj, con l'arbitro austriaco che ha invece diretto la Lazio nel 2-0 allo Zulte Waregem nella stagione 2017/18 di Europa League, Fiorentina (3-0 al Guingamp nella seconda competizione europea del 2014/15), Atalanta (1-4 in casa dell'Hapoel Haifa nelle qualificazioni all'Europa League del 2018), Inter (6-0 allo Stjarnan sempre nei preliminari del 2014/15) e Milan (6-0 allo Shkendija).